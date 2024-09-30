В Башкирии планируют высадить более миллиона деревьев

В рамках всероссийской акции «Сохраним лес — 2024» на территории 120 специально подготовленных участков в Башкирии планируют высадить более 1 миллиона новых деревьев. Об этом на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе сообщил и. о. главы минлесхоза республики Марат Шарафутдинов.

Как напомнил он, осенний этап акции в регионе стартовал 21 сентября в Нуримановском лесничестве. Всего же по России в текущем году хотят высадить 70 млн деревьев. Ключевая цель — компенсировать последствия природных пожаров и поспособствовать сохранению углеродного баланса страны.

«Шестой сезон акции «Сохраним лес» проводится в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации" и нацпроекта "Экология"», — отметил Шарафутдинов.