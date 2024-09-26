В Башкирии из аварийного жилья переселят 14,7 тысячи человек

В Башкирии до 2030 года планируют переселить из аварийного жилья 14,7 тыс. человек. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Всего, по его словам, в рамках новой федеральной программы расселения из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, необходимо расселить 565 аварийных многоквартирных домов в 38 муниципалитетах. Это 227 тысяч квадратных метров жилья. Начать новую программу расселения планируют с Уфы и Бирска.

«Программа реализуется в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“, — рассказал Радий Хабиров в своих соцсетях. — Но параллельно ищем другие варианты. В том числе рекомендуем муниципалитетам включать аварийное жилье в договоры о комплексном развитии территорий с застройщиками — чтобы на этом месте вырастали новые кварталы, продуманные, взвешенные, с пониманием социальной инфраструктуры. Шаг за шагом мы создаем для наших жителей комфортные условия в современных домах».

Глава республики добавил, что проблема аварийного жилья решается в регионе поэтапно. Так, благодаря поддержке федерального центра с 2019 по 2023 год по адресной программе из ветхого и аварийного жилья переселены 9 тысяч человек. Они проживали в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Теперь такого жилья в Башкирии не осталось.

Ранее сообщалось, что в России планируется изменить подход к выявлению аварийного жилья.