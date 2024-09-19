Радий Хабиров анонсировал открытие нового сезона в Башкирском театре кукол

Башкирский государственный театр кукол открывает 93-й сезон. В этом году — в обновлённом помещении, современном и комфортном, подчеркнул в своем телеграм-канале руководитель региона Радий Хабиров.

«С декабря 2023 года здесь сыграли 462 спектакля, которые посмотрели 81 149 зрителей, — уточнил он. — Пишу про декабрь, напоминаю, что именно тогда артисты дали первый спектакль после масштабной реконструкции, которую мы провели по нацпроекту «Культура».

В новом сезоне будут премьеры, гастроли по республике, поездки на фестивали. С 26 по 29 сентября в Уфе ждут на гастроли легендарный государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова. Его артисты покажут в Башкирском государственном театре кукол несколько постановок из золотого фонда.

«Интересно, как корифеи кукольной сцены оценят наш театр», — добавил Глава Башкирии.

Как отметил Радий Хабиров, в башкирском театре кукол жизнь — не только на сцене. Здесь уже работает детская студия. Режиссёры, актёры и художники вместе с ребятами будут рисовать, лепить, мастерить кукол, придумывать декорации и ставить спектакли.

«В октябре планируем открыть в театре мультимедийный игровой зал. С помощью компьютерных технологий дети и их родители смогут познакомиться с башкирской культурой и традициями, легендами и преданиями», — заключил руководитель республики.