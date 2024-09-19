Новости Башкортостана и Уфы
91.67
+0.24
102.04
+0.53
74.18
+0.52
14+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Нацпроекты
19 Сентября , 10:21

Радий Хабиров анонсировал открытие нового сезона в Башкирском театре кукол

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

Башкирский государственный театр кукол открывает 93-й сезон. В этом году — в обновлённом помещении, современном и комфортном, подчеркнул в своем телеграм-канале руководитель региона Радий Хабиров.

«С декабря 2023 года здесь сыграли 462 спектакля, которые посмотрели 81 149 зрителей, — уточнил он. — Пишу про декабрь, напоминаю, что именно тогда артисты дали первый спектакль после масштабной реконструкции, которую мы провели по нацпроекту «Культура».

В новом сезоне будут премьеры, гастроли по республике, поездки на фестивали. С 26 по 29 сентября в Уфе ждут на гастроли легендарный государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова. Его артисты покажут в Башкирском государственном театре кукол несколько постановок из золотого фонда.

«Интересно, как корифеи кукольной сцены оценят наш театр», — добавил Глава Башкирии.

Как отметил Радий Хабиров, в башкирском театре кукол жизнь — не только на сцене. Здесь уже работает детская студия. Режиссёры, актёры и художники вместе с ребятами будут рисовать, лепить, мастерить кукол, придумывать декорации и ставить спектакли.

«В октябре планируем открыть в театре мультимедийный игровой зал. С помощью компьютерных технологий дети и их родители смогут познакомиться с башкирской культурой и традициями, легендами и преданиями», — заключил руководитель республики.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru