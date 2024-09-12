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12 Сентября , 20:17

В Башкирии по нацпроекту ремонтируют районную дорогу

УДХ РБ
Фото:УДХ РБ

В Стерлитамакском районе идёт ремонт дороги Подлесное − Талалаевка − Большой Куганак. На 4-километровом участке от Талалаевки до поворота на Стерлитамак дорожные строители применяют хорошо себя зарекомендовавшую технологию ресайклинга, сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии. В частности, её применяют на тех участках, где требуется не просто обновить покрытие, а укрепить основание дороги.  
 
Подрядчики при помощи ресайклера стабилизировали грунты и приступили к устройству верхнего слоя основания из асфальтобетона. Затем они займутся асфальтированием, укреплением обочин и нанесением разметки. 

Это очередной объект, ремонтируемый в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отметили в УДХ.

Как сообщал Башинформ, на ремонт этой дороги в рамках нацпроекта выделено 96,6 млн рублей. Все работы планируется выполнить до конца 2024 года.

Дорога Подлесное – Талалаевка – Большой Куганак обеспечивает транспортную связь жителей 12-ти населённых пунктов, по ней ходит рейсовый автобус.  

На начало года в нормативном состоянии находилось 66% трассы. После ремонта нормативам будет соответствовать 99%.

Автор:Элина Ахметова
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