В селе Уфы отремонтируют улицу по нацпроекту

В уфимском селе Нагаево в 2024 году отремонтируют участок улицы Советской от Рощинской до Солидарности, сообщил в своих соцсетях мэр столицы Ратмир Мавлиев.

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По данным градоначальника, обновление также ждет улицу Парадную на отрезке от Роз до Ахмата Лутфуллина — здесь ремонт выполнят в рамках выделенных Фондом социальных целевых программ средств.

«Ремонт улицы Парадной будет проходить в три этапа. Завершится он на улице Отечественной. В этом году начнем первый. В скором времени определятся подрядные организации, и они приступят к ремонтным работам», — отметил Мавлиев.

Ранее уфимцев призвали проголосовать за названия двух новых проектируемых улиц в Кировском районе.