Национальный музей Башкирии в рамках нацпроекта приобрёл фондовое оборудование

Благодаря национальному проекту «Культура» учреждения Башкортостана получили новые возможности для развития. Он позволил музеям и другим организациям обновить свою материально-техническую базу, приобрести необходимое оборудование и проводить разнообразные мероприятия. Это не только способствует сохранению и популяризации культурного наследия региона, но и делает его доступным для широкой аудитории.

То, что сегодня сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти, развитие культуры и искусства является государственной задачей, не раз отмечал Глава республики.

«Культура Башкортостана очень многообразна. Мы в республике создали сбалансированную систему поддержки культуры, - отмечал Радий Хабиров. - За 5 лет мы направили для поддержки культуры более 62 млрд рублей. Очень важно, что в этой сумме есть большая доля федерального финансирования».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе, в рамках нацпроекта Национальный музей Республики Башкортостан приобрёл новое фондовое оборудование для хранения коллекций текстиля и кожи. Это оборудование позволит эффективно и безопасно хранить коллекции, сохраняя их в наилучшем состоянии для изучения и использования.

Главный хранитель музея Зиля Нигматуллина подчеркнула важность музейных запасников для сохранения предметов и коллекций от различных угроз и обеспечения доступа к ним для будущих поколений.

Благодаря нацпроекту также была обновлена материальная база Мемориального дома-музея С. Т. Аксакова — филиала Национального музея Республики Башкортостан. Часть оборудования уже установлена и используется по назначению.

Обновление материально-технической базы демонстрирует стремление музея соответствовать высоким стандартам музейного дела и обеспечивать наилучшие условия для сохранения и демонстрации своих коллекций. Это позволит музеям выйти на новый уровень работы, расширить свои возможности и привлечь больше посетителей.

Новые возможности, полученные музеями, наглядно демонстрируют значимость национального проекта «Культура» для поддержки и развития учреждений культуры страны. Национальный музей Республики Башкортостан и его филиалы неустанно работают над сохранением и популяризацией культурного наследия, регулярно проводя разнообразные мероприятия и выставки. И в этой благородной миссии музеям также оказывает неоценимую помощь национальный проект «Культура».