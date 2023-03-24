В Аскинском районе был завершен капитальный ремонт районного Дворца культуры

В 2021 году в селе Аскино Аскинского района был завершен капитальный ремонт районного Дворца культуры, который был построен в 1982 году. Он проведен в рамках нацпроекта «Культура» на сумму 69,1 млн рублей. Здесь были выполнены работы по перепланировке помещений, демонтажу и ремонту большого зрительного зала, фойе, коридоров, замене всех коммуникаций Дома культуры. На сцене установлено современное звуковое и техническое оборудование. Сегодня РДК в ходе рабочей поездки по Аскинскому району посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Директор РДК Жалиль Гайбадуллин рассказал, что при районном Доме культуры действуют 15 клубных объединений, в том числе шесть народных и два образцовых коллектива, которые активно участвуют в международных, российских, республиканских конкурсах и фестивалях, а также 38 подведомственных сельских домов культуры и сельских клубов. В августе 2021 года в рамках национального проекта «Культура» приобретен автоклуб на сумму 4 933 350 рублей, который используется в мероприятиях в сельских поселениях, где не имеется клубов.

С марта по декабрь прошлого года был проведен ремонт межпоселенческой центральной библиотеки, на реализацию которой через Фонд социальных целевых программ выделено 17 млн 700 тысяч рублей. Заменены окна, покрашены стены, установлены потолки-армстронг, уложены плитки, установлены электрические, канализационные и отопительные системы.

В этом году запланировано благоустройство территории, приобретение оборудования.

Здесь же Глава Башкортостана ознакомился с картинами одного из основателей башкирской школы живописи, народного художника Башкирской АССР, заслуженного художника РСФСР Федора Кащеева, который является уроженцем Аскинского района.