В одном из районов Башкирии благоустроят парк культуры и отдыха благодаря нацпроекту

В этом году в селе Акъяр Хайбуллинского района благоустроят парк культуры и отдыха благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», реализуемой в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии.

«В 2022 году с 15 апреля по 31 мая в Хайбуллинском районе, как и по всей республике, прошло онлайн-голосование на портале https://02.gorodsreda.ru/ по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году. По результатам голосования победителем признан объект «Благоустройство территории парка «Культуры и отдыха села Акъяр», — рассказали в министерстве. — По проекту в текущем году планируется обустройство ограждения, зон отдыха, спортивных и детских площадок, установка малых архитектурных форм. Будут проведены работы по организации видеонаблюдения, освещения территории, пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров и аллей».

Реализация этого проекта направлена на укрепление здоровья и пропаганду здорового образа жизни среди жителей Хайбуллинского района, а также создаст место всеобщего притяжения для активного и пассивного отдыха.

Напомним, в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в Хайбуллинском районе был благоустроен стадион в селе Уфимский. В прошлом году подрядчик продолжил обустройство мест массового отдыха, развлечения, культуры и спорта на территории стадиона. На сэкономленные средства заключен контракт по установке сцены-амфитеатра.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Жильё и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина.