В деревне Старобабичево в Кармаскалинском районе Башкирии построят ФАП

В целях реализации программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» в Кармаскалинском районе Башкортостана установят новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом «Башинформу» сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Башкортостан.



Строительство Старобабичевского ФАПа началось в феврале. Фельдшерско-акушерский пункт оснастят полным комплектом оборудования и медикаментов для оказания неотложной помощи. Также в планах благоустройство прилегающей территории.



Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать население, проживающее в деревне Старобабичево. Общая численность обслуживаемого населения составляет 694 человека, в том числе 109 детей.



В ФАПе будет работать фельдшер Закира Абдуллина со стажем работы 40 лет, она также обслуживает деревни Абдуллино, Новый Бишаул и Новобабичево. Открытие медучреждения планируется уже в текущем году.

«Благодаря программе „Модернизация первичного звена“ жители будут получать доврачебную медицинскую помощь в теплых, светлых и комфортных условиях. Впереди нас ждет еще много работы, которую мы будем проводить для того, чтобы каждый житель Кармаскалинского района мог получить качественную помощь в своей сельской местности», — подчеркнул главный врач Кармаскалинской больницы Азамат Галиев.

Программа «Модернизация первичного звена» стартовала в субъектах Российской Федерации первого января 2021 года. В рамках проекта в текущем году в Башкортостане планируют ввести в эксплуатацию 75 фельдшерско-акушерских пунктов для обеспечения населения качественной и современной медицинской помощью.