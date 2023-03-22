В Уфе на месте старой школы построят современный детский сад

В Уфе в текущем году началось строительство детского сада по ул. Онежской, 1 в микрорайоне Караидель в Кировском районе. До конца 20 века на этом месте находилась школа №32, затем здание отдали Башкирскому институту физкультуры и спорта. В 2019-м его снесли, уже тогда на этом месте планировалось построить детский сад, сообщал Башинформ. Финансирование на проект выделено в рамках нацпроекта «Демография» и составит 278,1 млн руб., основная сумма (259,7 млн) поступила из федерального бюджета, проинформировали в пресс-службе правительства РБ.

Детский сад запроектирован трехэтажным кирпичным, на 240 мест. Предполагается размещение 10 групп, включая две ясельные.

С января на стройплощадке идут земляные работы — строители расчистили территорию, демонтировали фундамент и начали собирать новый. Строительство планируется завершить к концу года.

«Строительство таких социально значимых объектов помогает формировать в городе комфортную и доступную среду, решать задачи по ликвидации очередей в детские сады, а также обеспечению размещения образовательных учреждений в шаговой доступности для населения, что является приоритетной задачей органов государственной и муниципальной власти. В целях своевременного ввода детского сада на улице Онежской необходимо не только обеспечить соблюдение графика, но и также оперативно решить все вопросы подключения объекта к инженерным сетям», – отметил вице-премьер Илшат Тажитдинов, посетивший сегодня объект.

В рамках нацпроектов в Башкирии в 2023 году строят и реконструируют 40 социальных объектов с объемом финансирования 35,7 млрд рублей.