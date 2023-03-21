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Сегодня, 10:09

Башкирия готовится к участию в международной выставке Iran Expo 2023

Башкирия готовится к участию в международной выставке Iran Expo 2023, которая состоится с 7 по 10 мая текущего года в Тегеране. На данный момент региональное министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности ведет прием заявок от предприятий, желающих принять участие в выставке в Исламской Республике Иран, сообщила глава ведомства Маргарита Болычева.

«В рамках реализации национального проекта „Международная кооперация и экспорт“ мы продолжаем вести активную работу по организации участия предприятий Башкортостана в зарубежных выставках. В прошлом году при нашем содействии 65 компаний Башкортостана приняли участие в 14 выставках, по результатам которых было заключено 23 контракта на общую сумму порядка $2,7 млн. Это эффективный инструмент, который позволит вам найти новых партнеров и расширить географию и объемы поставок», — отметила Маргарита Болычева.

Министр добавила, что расходы, связанные с участием в выставке (аренда выставочной площади, аренда выставочного оборудования, регистрационные взносы), финансируются за счет средств бюджета республики.

По всем возникающим вопросам участия можно обращаться по номеру телефона +7 347-280-87-17.

Справка

Iran Expo — это международное торговое мероприятие, цель которого — помочь компаниям экспортировать свою продукцию и осваивать новые рынки. Выставка служит платформой для торговли в Исламской Республике Иран, основной фокус которой нацелен на ненефтяной экспорт.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной указом Президента РФ, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

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