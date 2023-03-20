В Башкирии 16 крупных и малых компаний стали победителями конкурса «Экспортер года»

МинВЭС Башкирии и Центр поддержки экспорта определили победителей регионального этапа конкурса «Экспортер года» по итогам 2022 года.

На рассмотрение конкурсной комиссии было допущено 26 конкурсантов — 8 компаний-представителей крупного бизнеса и 18 субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый конкурсант мог подать заявку на участие только по одной из номинаций.

Победителями среди субъектов малого и среднего предпринимательства стали:

· в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» — ООО «Контрольный пакет» (производство упаковки и пакетов);

· в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» — ООО «Завод весового оборудования» (производство весового оборудования);

· в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса» — ООО «Дуслык» (реализация молочной сыворотки и сухого молока);

· в номинации «Экспортер года в сфере услуг» — ООО НПФ «Акрус–М» (производство электрического оборудования);

· в номинации «Трейдер года» — ООО ТД «Дуслар» (реализация меда, безалкогольных бальзамов и пр.);

· в номинации «Ответственный экспортер (ESG)» — АО «АРТ Оснастка» (производство бурового оборудования);

· в номинации «Лучшая женщина — экспортёр» — ООО «Вэй Пак» (производство пластиковых стаканов и пищевой упаковки);

· в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер» — ООО «Альтернатива Экспресс» (производство пластмассовых изделий потребительского сегмента);

· в номинации «Прорыв года» — ООО «Ураллесэкспорт». (лесопромышленный комплекс).

Победителями среди крупных предприятий стали:

· в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» — ООО «ТД Башхим» (химическая промышленность);

· в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» — ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия» (производство геологического оборудования);

· в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса» — ООО «Чишминский маслоэкстракционный завод» (производство растительного масла);

· в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия» (высокие переделы) — ОАО «Чишминский сахарный завод» (производство сахарного песка);

· в номинации «Ответственный экспортер (ESG)» — ПАО «Уфаоргсинтез» (производство пластмасс и синтетических смол);

· в номинации «Лучшая женщина-экспортер» — АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (производство кожевенных изделий);

· в номинации «Новая география» — ООО «Метта» (производство мебели).

Победители конкурса в каждой из номинаций рекомендуются к участию в окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года», организуемом АО «Российский экспортный центр».

«Мы проводим данный конкурс для повышения конкурентоспособности продукции республиканских товаропроизводителей на внешних рынках, оценки внешнеэкономической деятельности предприятий Республики Башкортостан, повышения престижа экспортной деятельности и диверсификации экспортных поставок по номенклатуре и странам», — прокомментировали в минВЭС.