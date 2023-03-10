В Татышлинском районе Башкирии появится единое пространство для прогулок, отдыха и спорта

В селе Верхние Татышлы Татышлинского района уже в этом году появится единое пространство для прогулок, отдыха и занятий спортом. Это станет возможным благодаря федеральной программе по формированию комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии.

Речь идет о реализации проекта «Благоустройство пешеходной и велосипедной дорожки» в Верхних Татышлах. На сегодняшний день объявлен конкурс на определение подрядной организации для реализации проекта.

Инициатива создать единое пространство для прогулок, отдыха, занятий спортом принадлежит самим жителям. Проект предполагает устройство покрытий пешеходных и велосипедных дорожек, очистку прилегающей территории, установку освещения и скамеек. Татышлинцы получат современную многофункциональную общественную территорию, которая объединит несколько ранее разрозненных участков, добавили в министерстве ЖКХ региона.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Жилье и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина.