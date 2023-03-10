Правительство направит 500 млн рублей на снижение стоимости внутрироссийских туров

В 2023–2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам будет направлено полмиллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Речь идёт о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. В 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году».

Правительство реализует эту программу с 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В прошлом году в ней участвовали 70 российских регионов.

Срок действия программы – до 2024 года включительно.