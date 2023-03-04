Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.01
80.05
-0.14
85.94
+1.19
-1 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Нацпроекты
Сегодня, 13:23

В Уфе в Зелёной роще началось строительство детского сада

Администрация Уфы
Фото:Администрация Уфы

В Уфе началось строительство детского сада на улице Онежской в Зеленой роще — густонаселенном районе города. Детсад запроектирован на 240 мест, а финансирование выделено федеральным бюджетом в рамках нацпроекта «Демография».

Об этом сообщил в своих соцсетях уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев. Со своей командой сегодня он побывал на стройплощадке. «Сейчас подрядчики занимаются земляными работами, завозят железобетонные элементы фундамента. График работ согласован и утвержден», — рассказал он. По его словам, строительство детского сада запланировано завершить уже в текущем году.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика