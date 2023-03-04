В Уфе в Зелёной роще началось строительство детского сада

В Уфе началось строительство детского сада на улице Онежской в Зеленой роще — густонаселенном районе города. Детсад запроектирован на 240 мест, а финансирование выделено федеральным бюджетом в рамках нацпроекта «Демография».

Об этом сообщил в своих соцсетях уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев. Со своей командой сегодня он побывал на стройплощадке. «Сейчас подрядчики занимаются земляными работами, завозят железобетонные элементы фундамента. График работ согласован и утвержден», — рассказал он. По его словам, строительство детского сада запланировано завершить уже в текущем году.