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Сегодня, 13:23

В Башкирии в 2023 году по дорожному нацпроекту отремонтируют пять мостов на региональных дорогах

Еще пять мостов начнут ремонтировать в текущем году и завершат в 2024-м.

минтранс РБ
Фото:минтранс РБ

В Башкирии на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году отремонтируют пять мостов с общей протяженностью 802 погонных метра. Это мосты через реки Белую, Усень, Сим, Камаелга и Юрюзань, на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Один из ключевых объектов — мост через Белую в Гафурийском районе на 36-м километре автодороги Толбазы - Красноусольский протяженностью 406 м. Его ремонт ведется с 2021 года. На данный момент мостовики завершили работы по правой полосе проезжей части. По левой разобрано старое покрытие, заменены плиты проезжей части, укреплены конусы. 

В этом же году планируется начать ремонт еще пяти мостов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024 году, сообщили в минтрансе РБ. Всего в рамках «БКД» в 2023 году республике выделено 9,6 млрд рублей.

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