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24 Февраля , 17:45

Администрация Уфы ищет подрядчика на ремонт Шакшинского моста стоимостью свыше 2 миллиардов рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) администрации Уфы объявило тендер на ремонт Шакшинского моста с начальной стоимостью 2,16 миллиарда рублей.

Финансирование проекта предусмотрено нацпроектом «Безопасные качественные дороги». По нему за 2023-2025 годы 1,76 млрд рублей выделят из федеральной казны, 335,2 млн направят из республиканского бюджета, Уфа добавит 65,8 млн.

Автомобильный мост через реку Уфа в створе улицы Перспективной у поселка Шакша имеет протяженность 440 метров. Как пояснили специалисты, необходима замена всех балочных пролетных строений правобережной эстакады на неразрезные цельнометаллические, а также опорных частей и деформационных швов и конструктивных элементов устоев моста. О необходимости провести ремонт на мосту местные жители заявляли ещё несколькими годами ранее. Учитывая неудовлетворительное состояние проезжей части и многочисленные обращения, в 2021 году выполнено восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Однако, это было временное решение, сейчас Шакшинский мост нуждается в капитальном ремонте.

Ежедневно в сутки по мосту в Шакшу проезжает несколько десятков тысяч автомобилей и в период его капремонта власти рекомендуют водителям временно отказаться от передвижения на собственном автомобиле и пересесть на общественный транспорт, в том числе пользоваться городской электричкой, а садоводы – речными переправами.

Также обсуждался вопрос заезда в город грузовых автомобилей через федеральную трассу М-5 Самара-Уфа-Челябинск по маршруту Нагаевское шоссе - улица Пугачева.

Ремонт планируют закончить к концу февраля 2025 года.

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