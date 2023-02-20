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Нацпроекты
20 Февраля , 13:54

В Башкирии в 2022 году объем финансирования нацпроектов составил рекордные 49,7 млрд рублей

В 2022 году на реализацию национальных проектов в Башкирии было направлено 49,7 млрд рублей, из них 39,2 млрд руб. — федеральные средства. Это наибольшая сумма с момента начала реализации национальных проектов, сообщил на оперативном совещании правительства РБ вице-премьер Илшат Тажитдинов. Кассовое исполнение по итогам 2022 года составило 97,5%, это также лучший показатель за четыре года. 

В результате в прошлом году в республике введены в эксплуатацию 27 объектов из 28 запланированных. Самые крупные из них: три школы на 1225 мест каждая в Уфимском и Учалинском районах и Нефтекамске; производственный комплекс площадью 20 тыс. кв. м в индустриальном парке «Уфимский». Осталась не сданной поликлиника в уфимском Затоне. Строительная готовность объекта - 98,7%, ввод ожидается в марте - апреле, сказал вице-премьер.

Более 68 тыс. семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением детей. Заработали 55 ФАПов. Закуплено более 3 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе 1 МРТ, 4 аппарата КТ, мультспиральный КТ, ангиографический комплекс, 1 линейный ускоритель, а также 90 автомобилей для медперсонала и пациентов. 

В республике создано 216 центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, завершен капремонт 27 учреждений культуры (в том числе четырех детских школ искусств и Дома-музея Шагита Худайбердина в Уфе). 

В регионе расселено более 22 тыс. кв. метров аварийного жилья, благоустроено 126 общественных территорий, реализованы 8 проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — в Сибае, Баймаке, Белорецке, Благовещенске, Давлеканово, Учалах, Зилаире, Воскресенском. 

В 2023 году на реализацию нацпроектов запланировано направить 35,3 млрд рублей, из них федеральных средств – свыше 24,1 млрд руб. Вице-премьер отметил, что, как показывает практика, эта сумма в течение года будет дополняться. Например, планируются транши федерального бюджета по нацпроектам «Туризм» (544,3 млн руб.) и «Наука и университеты» (500 млн руб.).

Илшат Тажитдинов сообщил, что основная часть госконтрактов должна быть заключена до 28 апреля, а муниципальные - до 15 мая.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил после майских праздников доложить ему, как проходит процедура заключения контрактов. Он напомнил, что в прошлом году некоторые муниципалитеты «заявились» на участие, но из-за проволочек с контрактами не смогли участвовать в программе «Комплексное развитие сельских территорий».

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