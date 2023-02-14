Нацпроект «Демография»: в Башкирии стартовала запись на программу бесплатного переобучения

В Башкирии, равно как и в других регионах России, стартовала федеральная программа бесплатного переобучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

На бесплатное переобучение могут рассчитывать люди в возрасте 50 лет и старше, а также «декретницы», неработающие матери дошкольников, отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно, безработные или те, кто находится сейчас под риском увольнения.

В 2022 году такую возможность использовали более 6,3 тысячи жителей республики, 84% из которых успешно трудоустроились. Такой показатель — один из лучших среди регионов России.

Как отметила глава минтруда Башкирии Ленара Иванова, такая программа, реализуемая центрами занятости республики только третий год, уже пользуется огромной популярностью у жителей. Поэтому ежегодно наблюдается перевыполнение установленной квоты.

«В 2022 году для нашей республики была установлена квота на уровне 5 010 человек (по этому показателю Башкирия занимала четвертое место в ПФО и 11 место в России). Однако количество желающих обучиться значительно превысило квоту — на 26,4%. В итоге обучение прошли 6 335 человек. 5 344 из них трудоустроились, сохранили занятость, открыли собственное дело либо стали самозанятыми. Уровень трудоустройства по итогам 2022 года составил 84%, и это восьмое место в Российской Федерации, — констатировала Ленара Иванова. — В 2023 году получить новые знания благодаря нацпроекту „Демография“ смогут не менее 2,9 тысячи жителей Башкирии. Но опять-таки, это лишь минимальная квота для нашей республики. Если, как и в прошлом году, программа будет пользоваться популярностью среди населения, то мы вновь готовы переобучить абсолютно всех желающих. Надо сказать, что программа реально работает и помогает гражданам уязвимой категории не только получить новую специальность, но и зачастую найти себе работу по душе».

Превратить своё увлечение в работу, приносящую доход, смогла благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» жительница села Буздяк Фидания Муллагареева. Девушка увлекалась художественным оформлением помещений — фитодизайном и мечтала заниматься этим профессионально.

«Год назад я обратилась в центр занятости Буздякского района, где мне предложили пройти курсы повышения квалификации „Бизнес-планирование“, — рассказала она. — Новые знания помогли мне создать план развития своей мастерской. Затем с готовым бизнес-проектом я вновь обратилась в службу занятости, теперь уже за финансовой поддержкой. Как самозанятая я получила единовременную выплату в размере 153 тысячи рублей. На эти деньги купила оборудование для мастерской. Теперь я занимаюсь художественным озеленением интерьеров мхом, искусственными и стабилизированными растениями, украшаю рестораны, летние террасы и частные дома. Мне приятно, что заказы поступают не только со всей республики, но и от близлежащих регионов».

С 2021 года подать заявление на участие в программе можно в режиме онлайн. Для этого необходимо подать заявку на портале «Работа России».

Сейчас жителям Башкирии для записи на обучение доступны более 100 образовательных программ. Этот перечень будет регулярно дополняться и актуализироваться. Обучение ведется по востребованным на региональном рынке труда направлениям. Пройти обучение можно как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела.

С 2022 года соискатели, которым требуется переобучение, проходят профориентирование, чтобы специалисты центров занятости смогли подобрать именно ту программу, которая максимально отвечает стартовым знаниям человека и его карьерным целям. Еще одним новшеством является возможность завершить обучение, если по каким-то причинам гражданин был вынужден прервать его.

«Среди жителей Башкирии — участников этой федеральной программы наибольшей популярностью пользуются следующие направления подготовки: педагог, специалист по веб-дизайну (разработчик Web- и мультимедийных приложений), педагог дошкольного образования, менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем, специалист по управлению персоналом, бизнес-аналитик, бухгалтер, социальный работник, педагог-дефектолог, программист, фармацевт, специалист по автоматизированным системам управления производством, специалист по тестированию в области информационных технологий, специалист по интернет-маркетингу, психолог в социальной сфере, повар, агент по бронированию, специалист в области охраны труда, менеджер по информационным технологиям, менеджер продуктов в области информационных технологий и другие», — добавили «Башинформу» в пресс-службе минтруда Башкирии.

Национальный проект «Демография» разработан по поручению президента России Владимира Путина.