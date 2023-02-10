Больница Салавата получила современное оборудование благодаря нацпроекту

Благодаря реализации регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение» городская больница Салавата получила современный операционный стол. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Универсальный стол предназначен для применения в различных областях хирургии: общая хирургия, проктология, урология, нейрохирургия, а также для проведения ортопедических и травматологических операций.

«Регулируемая высота, возможности регулировок секций в широких пределах, использование стандартных универсальных съёмных приспособлений, трансформирование панели стола позволяют фиксировать пациента в необходимом для операции положении, обеспечивают устойчивость и удобство для хирурга и его ассистентов при выполнении операций», - пояснил главный врач городской больницы Салавата Ильшат Яппаров.

Наличие такого универсального многофункционального операционного стола позволит существенно повысить качество хирургического лечения, добавили в минздраве Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.