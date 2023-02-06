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Сегодня, 10:03

Пожилым сельчанам Башкирии напомнили о возможности бесплатного проезда до больницы и обратно

пресс-служба минтруда Башкирии
Фото:пресс-служба минтруда Башкирии

Люди 65 лет и старше, проживающие в селах Башкирии, могут доехать до больницы и обратно бесплатно. Для этого в республике работают специальные мобильные бригады, напомнила в своем телеграм-канале глава минтруда Башкирии Ленара Иванова.

«По назначению лечащего врача жителей сельских населенных пунктов старше 65 лет доставляют в медицинские организации бесплатно, благодаря федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография"», - уточнила Ленара Иванова. 

На сегодняшний день мобильные бригады уже доставили в больницы и поликлиники более 8 тысяч человек из 1 455 населенных пунктов. Кроме того, на дому обслужили около 300 нуждающихся в медицинской помощи.

«В больницы и поликлиники ветеранов привозит специальная мобильная бригада по приглашению врачей. Списки формируют в медицинских организациях», - добавила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Пожилых людей отвозят и привозят обратно на специальном автотранспорте, оборудованном электроподъемником для комфортного доступа в салон пациентов в инвалидных колясках.

По данным Росстата, в деревнях и селах Башкирии проживают 240,5 тысячи человек старше 65 лет и инвалидов.

Для того чтобы воспользоваться услугами мобильных бригад, необходимо обратиться в поликлинику или фельдшерско-акушерский пункт по месту жительства.

Телефоны и адреса социальных и медицинских учреждений, которые могут вам помочь, здесь➡️ http://rcson.mintrudrb.ru/posts/234138 

Кроме того, всю информацию по этой услуге можно также получить по телефону горячей линии республиканского центра социального обслуживания населения: 8 (800) 775 00 14. 

Как сообщал ранее «Башинформ», такая услуга для пожилых сельчан стала возможной благодаря реализации национального проекта «Демография», в рамках регионального проекта «Старшее поколение». На закупку автотранспорта из федерального бюджета было выделено 34,2 млн рублей.

На эти средства в августе 2019 года в республике закупили 18 микроавтобусов. Все они оборудованы электроподъемниками для комфортного доступа в салон людей в инвалидных колясках. Позже на сэкономленные средства закупили еще четыре легковых автомобиля марки «Ларгус» для доставки пожилых сельчан в центральные больницы и поликлиники.  

Напомним, национальный проект «Демография» разработан по поручению президента России Владимира Путина. 

Автор:Галина Бахшиева
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