Новости Башкортостана и Уфы
70.38
+0.34
76.73
-0.22
79.79
-2.38
-15 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Нацпроекты
Сегодня, 23:02

В Николо-Березовке по нацпроекту благоустроят центральную площадь

визуализация проекта
Фото:визуализация проекта

Активным участием в голосовании жители Николо-Березовки выбрали для благоустройства центральную площадь райцентра, сообщили в администрации Краснокамского района по итогам совещания по реализации федпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Всего проголосовало 3569 жителей района. За создание сквера в райцентре отдали голоса 2770 человек. В планах — провести зонирование территории для пешеходов и отдыхающих, установить скамейки и урны, а также посадить газон, голубые ели и можжевельник. В итоге перед администрацией появится небольшой сквер.

На 2 месте оказался план благоустройства и озеленения пришкольной территории на ул. Ленина в Николо-Березовке, за который проголосовали 799 человек. Он переходит на следующее голосование за проекты, реализуемые в 2024 году. Конкурировать с ним будет проект благоустройства площади перед ЦРДК с установкой «Вечного огня».

Как сообщал Башинформ, в 2020 году проект благоустройства Николо-Березовки, выполненный по заказу Института развития городов Башкортостана получил грант как победитель Конкурса малых городов и исторических поселений. Федеральная программа «ФКГС» позволяет муниципалитетам получить финансирование на дальнейшее благоустройство.



Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика