В Николо-Березовке по нацпроекту благоустроят центральную площадь

Активным участием в голосовании жители Николо-Березовки выбрали для благоустройства центральную площадь райцентра, сообщили в администрации Краснокамского района по итогам совещания по реализации федпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Всего проголосовало 3569 жителей района. За создание сквера в райцентре отдали голоса 2770 человек. В планах — провести зонирование территории для пешеходов и отдыхающих, установить скамейки и урны, а также посадить газон, голубые ели и можжевельник. В итоге перед администрацией появится небольшой сквер.

На 2 месте оказался план благоустройства и озеленения пришкольной территории на ул. Ленина в Николо-Березовке, за который проголосовали 799 человек. Он переходит на следующее голосование за проекты, реализуемые в 2024 году. Конкурировать с ним будет проект благоустройства площади перед ЦРДК с установкой «Вечного огня».

Как сообщал Башинформ, в 2020 году проект благоустройства Николо-Березовки, выполненный по заказу Института развития городов Башкортостана получил грант как победитель Конкурса малых городов и исторических поселений. Федеральная программа «ФКГС» позволяет муниципалитетам получить финансирование на дальнейшее благоустройство.





