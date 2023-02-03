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3 Февраля , 11:56

Сельский фельдшер рассказала Главе Башкирии, как работается в глубинке

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Сегодня в селе Семено-Макарово Ермекеевского района Радий Хабиров посетил новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, открывшийся 30 декабря прошлого года. Он был возведен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость строительства составила почти 3 миллиона рублей. Для благоустройства прилегающей территории компанией «Северная Нива Башкирия» была оказана спонсорская помощь в размере 160 тысяч рублей. 

Главный врач Ермекеевской ЦРБ Рамиль Гизтдинов рассказал Главе региона, что на сегодняшний день в районе действует 28 ФАПов. Пять являются новыми, из них три капитальные, построены из кирпича.

ФАП в Семено-Макарово соответствует современным требованиям. В нем имеются кабинет приема, процедурная, место для ожидания, комната персонала, комната хранения лекарственных препаратов и санузел, проведены все необходимые коммуникации.

Ранее ФАП располагался в приспособленном здание внутри школы и находился на горе, что было очень неудобно для жителей, особенно преклонного возраста.

Глава республики пообщался с фельдшером Альфией Байковой. Она опытный медик со стажем работы в 41 год, всю жизнь проработала в родной деревне. Фельдшер рассказала, что она обслуживает почти 200 человек, проживающих в населенном пункте.
Во время разговора Радий Хабиров поинтересовался наличием лекарственных препаратов, доступа в интернет.

«С лекарствами у нас нет вопросов, все обеспечивается вовремя, интернет в пункт проведен, я могу выписывать назначения и больничные листки, что очень удобно для жителей. Вам большое спасибо, что уделяете большое внимание сохранению и развитию сельской медицины. Для нашей деревни открытие нового ФАПа особенно перед Новым годом стало большим событием», - рассказала Альфия Байкова. 

Глава республики пожелал фельдшеру здоровья и успехов в работе, отметив, что именно сельские врачи и фельдшера выполняют порой незаметную, но очень необходимую работу.

Автор:Азат Гиззатуллин
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