В башкирском Ермекеево пятый год продолжается благоустройство парка «Дружба»

С 2017 года в райцентре Ермекеево благоустраивалась территория между Дворцом культуры и новой мечетью. Теперь она стала парком «Дружба». Как напомнили в минЖКХ, все началось с того, что жители пожелали построить на этом месте велодорожку и осуществили свой замысел благодаря ППМИ (программе поддержки местных инициатив).

В 2019 году в стране стартовал федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», появилась возможность и Ермекеево сумело получить финансирование на благоустройство этой общественной территории. За четыре года реализации программы район получил более 32,7 млн руб. федеральных средств.

В первый год благоустройства в «Дружбе» появился «минимальный набор» - детская игровая площадка, скамейки и урны, забор, асфальтобетонные дорожки. В 2020 году построили три моста через канал, укрепили его георешётками, между рукавами канала обустроили альпийскую горку. В парке появился пятиметровый фонтан, детская и спортивная площадки, перголы, мангальные зоны с беседками.

В 2021 году расширили детские зоны - в парке появились игровые комплексы и дорожки с резиновым покрытием. А также с помощью завезенного грунта выровняли территорию, установили современную системы освещения и видеонаблюдения.

В 2022 году был заключен муниципальный контракт на сооружение спортивной площадки, детского автогородка и основания универсальной площадки. Зимой она будет становиться хоккейной коробкой с пластиковыми бортами, в тёплое время года – площадкой с резиновым покрытием для мини-футбола, волейбола и баскетбола. В текущем году с наступлением теплого сезона планируется завершить площадку и построить сцену с танцевальной зоной и летнее кафе.

Как сообщал «Башинформ», в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Башкирии благоустроили 126 общественных территорий. В том числе это 45 парков и скверов, 17 набережных, 7 площадей, 15 пешеходных зон и аллей и множество других объектов.