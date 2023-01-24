Новости Башкортостана и Уфы
68.96
+0.2
74.96
+0.26
86.32
+0.2
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Нацпроекты
24 Января , 15:11

Еще 10 предприятий Башкирии повысят производительность труда

В Башкирии сразу 10 предприятий потребительского рынка присоединились к реализации национального проекта «Производительность труда», сообщили в региональном министерстве торговли и услуг. Всего участниками проекта стали уже 150 республиканских предприятий всех отраслей (при плане — 110). Только за минувший год в него вступили 24 новых предприятия, тем самым перекрыв плановый показатель 2024 года.

«У торговых предприятий появилась возможность получить системные меры поддержки», — прокомментировал глава минторга Башкирии Алексей Гусев.

В частности, на предприятии-участнике нацпроекта выбирают продукт и создают образец производственного потока (поток-образец) с высокими показателями эффективности. Формируется команда из сотрудников предприятия для последующего тиражирования полученного опыта на другие производственные потоки предприятия. 

Как сообщал ранее «Башинформ», на данный момент пилотные проекты по повышению производительности труда с созданием потока-образца завершены на 20 предприятиях Башкирии. Сокращено время протекания процесса производства в среднем на 31%, увеличена выработка на 23%, на 39% сокращены запасы незавершенного производства.

«Благодаря участию в нацпроекте „Производительность труда“ предприятия учатся эффективнее использовать внутренние ресурсы, оптимизировать перемещение продукции и логистику, обеспечивать полную загрузку оборудования, материалов. В планах на 2023 год — привлечь еще 18 предприятий», — сообщил ранее первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» может любое предприятие на безвозмездной основе. Основными критериями для участия в проекте являются: годовая выручка предприятия не менее 400 млн рублей. Предприятие также должно относиться к одной из базовых несырьевых отраслей, а именно: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля. В числе других требований — доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юридического лица не должна превышать 50%.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году.  Нацпроект призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране к 2024 году на 5%.

Узнать больше о национальном проекте «Производительность труда» и подать заявку на участие можно на портале производительность.рф.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика