Башкирия - вторая в ПФО по числу заявок на проект «Код будущего»

Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по количеству поданных заявок школьниками на курсы проекта по программированию «Код будущего».

«Радует проявленный интерес молодого поколения к цифровым компетенциям. Для учеников это возможность не только изучить современные языки программирования, но и в целом получить новые знания для дальнейших перспектив. Сегодня школьники уже в средних и даже в младших классах видят себя IT-специалистами, а как известно, именно эта сфера сейчас востребована и нуждается в квалифицированных кадрах», — заявил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Всего за месяц от Башкирии подано 4,4 тысячи заявлений, из которых на офлайн-обучение направлены почти 2 тысячи.

«В последнее время наблюдается интерес школьников к IT-профессиям. IT — это громадное направление, которое применяется в определенных сферах деятельности для решения необходимых задач. Это и бизнес, и медицина, и сельское хозяйство, транспорт — что угодно. Проект „Код будущего“ — прекрасный шанс для детей получить необходимые технические навыки, освоить современные и востребованные профессии, выбрать вуз для дальнейшего обучения», — подчеркнул министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

Бесплатный образовательный проект «Код будущего» организован Минцифры России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Проектом предусмотрено обучение школьников 8-11 классов современным языкам программирования на двухлетних курсах. Подать заявку на «Код будущего» можно через портал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/futurecode.

Напомним, национальный проект «Цифровая экономика» разработан по поручению президента России Владимира Путина.