В Уфе задержали очередного подростка за рулем

На улице Ульяновых сотрудники Госавтоинспекции задержали очередного юного лихача. Подросток, не имевший навыков и знаний для управления транспортом, рассекал на мопеде.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ, на место вызвали законного представителя ребенка и отстранили его от управления. Мопед помещен на специализированную стоянку.
Материалы в отношении родителей направлены в комиссию ПДН. Также будет рассматриваться вопрос о постановке семьи на профилактический учет.
Ранее полицейские Кармаскалинского района задержали подростка, подозреваемого в двух угонах автомобилей.
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