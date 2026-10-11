В Уфе задержали очередного подростка за рулем

На улице Ульяновых сотрудники Госавтоинспекции задержали очередного юного лихача. Подросток, не имевший навыков и знаний для управления транспортом, рассекал на мопеде.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, на место вызвали законного представителя ребенка и отстранили его от управления. Мопед помещен на специализированную стоянку.

Материалы в отношении родителей направлены в комиссию ПДН. Также будет рассматриваться вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

Ранее полицейские Кармаскалинского района задержали подростка, подозреваемого в двух угонах автомобилей.