83-летняя пенсионерка из Башкирии провела в осеннем лесу четверо суток

В Зианчуринском районе на четвертый день поисков нашли пропавшую 83‑летнюю женщину. Жительница деревни Ильмаля, страдающая деменцией, ушла из дома 8 октября. Когда к вечеру она не вернулась домой, родственники обратились за помощью в экстренные службы.
В поисках участвовали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники полиции, волонтёры и местные жители.
Сегодня вечером пропавшую в трех километрах от деревни, между оврагами, нашел местный пастух. Несмотря на то, что бабушка провела несколько суток в поле, чувствовала себя бодро, и медицинская помощь ей не потребовалась, сообщили в госкомитете РБ по ЧС.
Ранее «Башинформ» публиковал информацию о 65-летнем жителе ЗАТО Межгорье Белорецкого района Владимире Муллагалямове, местонахождение которого неизвестно с 4 октября.
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