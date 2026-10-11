83-летняя пенсионерка из Башкирии провела в осеннем лесу четверо суток

В Зианчуринском районе на четвертый день поисков нашли пропавшую 83‑летнюю женщину. Жительница деревни Ильмаля, страдающая деменцией, ушла из дома 8 октября. Когда к вечеру она не вернулась домой, родственники обратились за помощью в экстренные службы.

В поисках участвовали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники полиции, волонтёры и местные жители.

Сегодня вечером пропавшую в трех километрах от деревни, между оврагами, нашел местный пастух. Несмотря на то, что бабушка провела несколько суток в поле, чувствовала себя бодро, и медицинская помощь ей не потребовалась, сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

Ранее «Башинформ» публиковал информацию о 65-летнем жителе ЗАТО Межгорье Белорецкого района Владимире Муллагалямове, местонахождение которого неизвестно с 4 октября.