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16:47 (UTC+5), 08 Октября 2026

В Уфе знакомство медсестры с мужчиной в онлайн-игре привело к долгам

Женщина доверилась незнакомцу в онлайн-игре и лишилась более 1,5 млн рублей. Полицейские расследуют дело о крупном мошенничестве.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

В Уфе в полицию поступило заявление от 36-летней сотрудницы медицинского учреждения. История, в которую попала потерпевшая, – классический пример криптомошенничества.

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, в июле 2026 года женщина познакомилась в онлайн-игре с мужчиной. Сначала собеседник выстроил доверительные отношения с потерпевшей, а позже рассказал об «успехе» на бирже и предложил заработать деньги. Злоумышленник убедил горожанку, что все легально, и познакомил со своим куратором. Новый знакомый помог заявительнице установить необходимое приложение, после чего она взяла кредит и перевела более 600 тысяч рублей на указанный криптокошелек.

После этого мужчина сообщил, что денег недостаточно, и убедил ее вложить еще более 900 тысяч рублей, взятых в кредит.

Уфимка наблюдала за искусственным ростом вложений, однако позже осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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