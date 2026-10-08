В Уфе знакомство медсестры с мужчиной в онлайн-игре привело к долгам

В Уфе в полицию поступило заявление от 36-летней сотрудницы медицинского учреждения. История, в которую попала потерпевшая, – классический пример криптомошенничества.
По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, в июле 2026 года женщина познакомилась в онлайн-игре с мужчиной. Сначала собеседник выстроил доверительные отношения с потерпевшей, а позже рассказал об «успехе» на бирже и предложил заработать деньги. Злоумышленник убедил горожанку, что все легально, и познакомил со своим куратором. Новый знакомый помог заявительнице установить необходимое приложение, после чего она взяла кредит и перевела более 600 тысяч рублей на указанный криптокошелек.
После этого мужчина сообщил, что денег недостаточно, и убедил ее вложить еще более 900 тысяч рублей, взятых в кредит.
Уфимка наблюдала за искусственным ростом вложений, однако позже осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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