В Уфе знакомство медсестры с мужчиной в онлайн-игре привело к долгам

В Уфе в полицию поступило заявление от 36-летней сотрудницы медицинского учреждения. История, в которую попала потерпевшая, – классический пример криптомошенничества.

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, в июле 2026 года женщина познакомилась в онлайн-игре с мужчиной. Сначала собеседник выстроил доверительные отношения с потерпевшей, а позже рассказал об «успехе» на бирже и предложил заработать деньги. Злоумышленник убедил горожанку, что все легально, и познакомил со своим куратором. Новый знакомый помог заявительнице установить необходимое приложение, после чего она взяла кредит и перевела более 600 тысяч рублей на указанный криптокошелек.

После этого мужчина сообщил, что денег недостаточно, и убедил ее вложить еще более 900 тысяч рублей, взятых в кредит.

Уфимка наблюдала за искусственным ростом вложений, однако позже осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.