В Уфе на Восточном выезде фура сдала назад и врезалась в Volkswagen

По данным транспортной дирекции РБ, на 7-м километре дороги, возле пункта оплаты, столкнулись два автомобиля. Водитель грузовика «КамАЗ» начал движение задним ходом и врезался в Volkswagen Touareg. Обе машины получили механические повреждения.

Никто из людей не пострадал, врачи не понадобились. На место приехал аварийный комиссар службы «Автодор-платные дороги». Он выставил схему ДТП и помог водителям правильно оформить все необходимые документы. После этого автомобилисты уехали с места аварии самостоятельно.

Ранее в Уфе в ДТП с большегрузом Cadillac превратился в груду металла.