В Уфе на Восточном выезде фура сдала назад и врезалась в Volkswagen

По данным транспортной дирекции РБ, на 7-м километре дороги, возле пункта оплаты, столкнулись два автомобиля. Водитель грузовика «КамАЗ» начал движение задним ходом и врезался в Volkswagen Touareg. Обе машины получили механические повреждения.
Никто из людей не пострадал, врачи не понадобились. На место приехал аварийный комиссар службы «Автодор-платные дороги». Он выставил схему ДТП и помог водителям правильно оформить все необходимые документы. После этого автомобилисты уехали с места аварии самостоятельно.
Ранее в Уфе в ДТП с большегрузом Cadillac превратился в груду металла.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.