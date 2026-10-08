Под Уфой погиб водитель «Лады Весты»

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, авария произошла сегодня около часа ночи на 2-м километре автодороги 8 Марта — Алексеевка. 45-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Веста», двигаясь со стороны Уфы в направлении деревни Алексеевка, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
По факту аварии сотрудники ГАИ начали проверку.
Ранее в Уфе в ДТП с большегрузом Cadillac превратился в груду металла.
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