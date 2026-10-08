Под Уфой погиб водитель «Лады Весты»

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, авария произошла сегодня около часа ночи на 2-м километре автодороги 8 Марта — Алексеевка. 45-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Веста», двигаясь со стороны Уфы в направлении деревни Алексеевка, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По факту аварии сотрудники ГАИ начали проверку.

Ранее в Уфе в ДТП с большегрузом Cadillac превратился в груду металла.