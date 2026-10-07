Житель Уфы попытался совершить госизмену

После этого уфимец заявил о желании уехать на Украину и воевать на стороне противника, заполнив онлайн-анкету.

Его действия пресекло УФСБ по Башкирии. Сотрудники спецслужбы напомнили жителю, что за такие действия грозит уголовная ответственность по статье о госизмене, и предупредили о недопустимости дальнейших шагов.

Напомним, в республике экс-полицейский предстанет перед судом за разглашение гостайны.