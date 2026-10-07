Житель Уфы попытался совершить госизмену

После этого уфимец заявил о желании уехать на Украину и воевать на стороне противника, заполнив онлайн-анкету.
Его действия пресекло УФСБ по Башкирии. Сотрудники спецслужбы напомнили жителю, что за такие действия грозит уголовная ответственность по статье о госизмене, и предупредили о недопустимости дальнейших шагов.
Напомним, в республике экс-полицейский предстанет перед судом за разглашение гостайны.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.