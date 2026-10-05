Жительница Башкирии взломала сейф пенсионера

Полицейские раскрыли кражу в течение суток. Жертвой злоумышленницы стал 88-летний житель села Иглино, у которого из вскрытого сейфа пропали 10 тысяч рублей.
Как установили сотрудники уголовного розыска, 52-летняя односельчанка пенсионера днем проникла на территорию его домовладения. С помощью гвоздодера она взломала входную дверь, обнаружила внутри сейф, вскрыла его тем же инструментом и скрылась с наличными. Похищенные деньги женщина уже успела потратить на личные нужды, а ущерб пенсионеру до сих пор не возмещен.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «кража». Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. На время расследования подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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