В селе под Уфой спасатели предотвратили взрыв газа в доме

В селе Авдон под Уфой спасатели предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме. Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

Жильцы дома в Авдоне почувствовали резкий характерный запах и обратились в экстренные службы. На место выехали спасатели, сотрудники газовой службы и полиция.

Дверь в квартиру никто не открывал, поэтому спасатели аккуратно вскрыли окно квартиры. Проникнув внутрь, они уже изнутри открыли входную дверь для газовиков и полицейских. Как выяснилось позже, причиной едкого запаха стал лопнувший газовый шланг, подключенный к кухонной плите. Газ стремительно заполнял помещения. В момент инцидента дома никого не было, никто не пострадал.

Ранее в башкирском селе взрывом газа разнесло дом.