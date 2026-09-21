В Башкирии телефонные мошенники выманили у пенсионерки 600 тысяч рублей

Жительница деревни Родники Белебеевского района лишилась сбережений после общения с телефонными аферистами.
Как сообщили в МВД по РБ, злоумышленники использовали следующую схему обмана. Неизвестная позвонила по стационарному телефону и, представившись медсестрой поликлиники, выманила у пожилой женщины данные СНИЛС якобы для записи на диспансеризацию. Затем другой аферист сообщил о взломе аккаунта на «Госуслугах», после чего лжесотрудник ФСБ обвинил пенсионерку в спонсировании недружественных государств.
Под этим предлогом женщину убедили снять 600 тысяч рублей со счета и передать их курьеру для перевода на так называемый безопасный счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее жительницу Башкирии обманули при покупке иномарки.
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