Битва за семью: как запрещенная секта разрушила брак уфимца

Жительница Уфы ушла от мужа с детьми в запрещенную секту после поездки в Казахстан, которую полностью оплатил супруг. Там женщине внушили, что она стала «избранной». Теперь, чтобы избежать «страшной кары», она обязана девять лет заниматься «лечением» с помощью ударов плетью, курения трав и употребления «святой воды».

Как сообщает «Честный репортаж», ее супруг отказался участвовать в практиках еще на раннем этапе. Попытки привлечь психолога провалились. Сейчас инициирован бракоразводный процесс, ключевым условием прекращения которого со стороны жены является передача ей доли мужа в общем доме. Между тем мужчина не теряет надежды вытащить семью из-под влияния культа.

Ранее другого уфимца отправили в тюрьму за поддержку теракта в «Крокус Сити Холле».