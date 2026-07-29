И.о. мэра Уфы прокомментировал трагедию с гидроциклами

На оперативном совещании в мэрии Уфы исполняющий обязанности главы городской администрации Рустам Шарипов прокомментировал ЧП с гидроциклами. Напомним, в понедельник в районе сбросного канала озера Тёплое столкнулись два гидроцикла. Водитель одного из них от полученных травм скончался на месте. И. о. мэра поручил разобраться в случившемся и усилить профилактическую работу.
«Если какие-то коммерческие организации предоставляют гидроциклы в аренду, с ними нужно будет поработать. Если была своя техника, нужно разъяснять. Потому что относительно молодые люди по своей, так скажем, небрежности, так глупо прервали жизнь», - сказал Рустам Шарипов.
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