Подросток в Нижнем Новгороде убил человека из-за сигарет

На 8,5 лет воспитательной колонии осудили 15-летнего нижегородца за убийство мужчины. Причиной злодеяния стал отказ жертвы отдать сигареты и телефон.

Как сообщает pravda-nn.ru, преступление произошло в июле 2025 года в Автозаводском районе. Юноша и его знакомая жестоко избили потерпевшего руками и ногами, отчего тот скончался на месте. Подельница избежала наказания в силу возраста.

Напомним, в Башкирии ищут браконьера, застрелившего лосиху во время родов.