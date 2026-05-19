В Челябинской области утонула девочка

Трагедия произошла накануне вечером вблизи деревни Моховички в Кременкульском песчаном карьере. По данным 1obl.ru, дети гуляли здесь без присмотра взрослых.

Известно, что в какой-то момент девочка пропала из виду. Ее обнаружил в воде брат и вытащил на берег. Прибывшие на место медики провели реанимацию, но спасти ребенка не удалось.

Семье оказывается психологическая помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.