Гострудинспекция Башкирии расследовала гибель работника лесхоза

Трагедия произошла 3 сентября 2025 года во время санитарной рубки леса. 56-летний работник ГАУ «Баймакский лесхоз» в одиночку пошёл валить дерево в стороне от своей бригады. Когда коллеги нашли его, он был уже мертв — мужчину придавило спиленной березой.
Проверка республиканской гострудинспекции показала – погибший не должен был выполнять эту работу, так как валка деревьев не входила в его обязанности. Кроме того, он не прошел обучение по технике безопасности и инструктаж по охране труда на рабочем месте.
Ещё одна причина несчастного случая — плохая организация работы и отсутствие контроля со стороны руководства. Также выяснилось, что в момент трагедии сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения, в крови был обнаружен спирт.
Материалы расследования передали в следственные органы.
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