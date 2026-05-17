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09:17 (UTC+5), 17 Мая 2026

На жителя Башкирии завели дело за использование найденной банковской карты

Фото: «Башинформ» | архив
Сергей Николаев

В отношении жителя Сибая, оплатившего покупки чужой найденной картой, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РБ. 

Как стало известно сотрудникам полиции, 43-летний житель Белорецка забыл свою банковскую карту в одной из торговых точек города. Через некоторое время на его сотовый телефон пришло SMS-оповещение о списании денег со счёта.

Сотрудники уголовного розыска, изучив выписку по счёту, установили, что найденной картой расплатились в магазине, расположенном в Сибае. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговой точке, специализирующейся на продаже крепкого алкоголя. В мужчине, который расплачивался чужой картой, они узнали 47-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Его задержали и доставили в полицию.

Задержанный пояснил, что нашёл карту на полу в одном из магазинов Белорецка. Увидев возможность бесконтактной оплаты, он не удержался от соблазна. В итоге он приобрел алкоголь и продукты питания на сумму 27,4 тысячи рублей.

За хищение денег с банковского счёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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