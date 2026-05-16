За прошедшие сутки в Башкирии трижды загорелась сухая трава

В Госкомитете РБ по ЧС сообщили актуальную информацию об оперативной обстановке.

За прошедшие сутки зарегистрировано три загорания сухой растительности - дважды в Благоварском и в Краснокамском районах. Все пожары потушены.

Всего с начала 2026 года возникло 6 очагов лесных пожаров на общей площади более 55 гектар и 156 загораний сухой растительности на общей площади более 221 гектар.

«Ситуацию держим на контроле», отметили в ведомстве.