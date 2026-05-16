Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
15:54 (UTC+5), 16 Мая 2026

В Башкирии в пожаре пострадал ребенок

Сегодня вечером в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Губкина в Ишимбае произошел пожар.

Фото: пресс-служба | МЧС по РБ
Рустем Сагитов

На момент прибытия огнеборцев МЧС России горела кухня в двухкомнатной квартире на втором этаже.

«В результате возгорания повреждено домашнее имущество на площади 5 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара пострадал мальчик. Он госпитализирован в Центральную районную больницу Ишимбая», — рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

МЧС России напоминает:

  • следите за исправностью техники;
  • не оставляйте пищу на включенной газовой или электрической плите без присмотра;
  • не допускайте детей к источникам огня и потенциально опасным электроприборам;
  • установите в доме пожарный извещатель;
  • объясняйте детям правила безопасного поведения при пожаре.
пресс-служба МЧС по РБпресс-служба МЧС по РБ
Фото: пресс-служба | МЧС по РБ
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru