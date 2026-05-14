В Башкирии арестовали злостного неплательщика алиментов

Житель Бирска получит 10 суток административного ареста за уклонение от выплат алиментов.

На мужчину судебные приставы возбуждали исполнительное производство о взыскании денег на содержание ребенка. Неоднократно разъясняли последствия уклонения, но должных выводов нерадивый отец так и не сделал. Официально на работу не устраивался, жизнью ребенка не интересовался.

Тогда судебные приставы составил административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. В случае если он и после этого не примет мер к погашению задолженности, ему грозит уголовная ответственность.

Ранее 40-летний житель Аскинского района попытался спрятаться от судебных приставов в погребе собственного дома.