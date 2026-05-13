Жителя Башкирии осудили за доведение матери до самоубийства

Стерлитамакский городской суд признал 37-летнего местного жителя виновным в истязании родителей и доведении матери до самоубийства. Конфликт начался из-за отказа родителей продать квартиру и отдать сыну половину денег. С января по июнь 2025 года мужчина избивал, угрожал и унижал родителей.

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, 26 июня 2025 года его мать, находясь в тяжёлом психологическом состоянии, свела счеты с жизнью. Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в силу.

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