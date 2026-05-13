Жителя Башкирии осудили за доведение матери до самоубийства

Стерлитамакский городской суд признал 37-летнего местного жителя виновным в истязании родителей и доведении матери до самоубийства. Конфликт начался из-за отказа родителей продать квартиру и отдать сыну половину денег. С января по июнь 2025 года мужчина избивал, угрожал и унижал родителей.
По данным объединенной пресс-службы судов РБ, 26 июня 2025 года его мать, находясь в тяжёлом психологическом состоянии, свела счеты с жизнью. Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в силу.
18+
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.