В Уфе после сильного пожара в жилом доме капитально отремонтируют кровлю

В жилом доме на улице Коммунаров 8 мая произошел серьезный пожар — загорелась крыша. Ранее Башинформ сообщал о том, что огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 500 кв. м.

В мэрии города проинформировали, что после случившегося в доме идет просушка помещений. В некоторых квартирах электричества пока нет, в подъездах свет уже дали. Также ведется обход — проверяются газовые колонки. После осмотра будет включен газ. Обследование дома планируют завершить на этой неделе.

«Попрошу тогда на этой неделе полностью все работы завершить. Это касается непосредственно обследования всего многоквартирного дома, в том числе дымоходов, состояния газовых колонок и плит. Также надо в целом оценить ситуацию по электропроводке. Ситуацию держите под контролем», — дал поручение и. о. главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

Кроме того, накануне состоялась межведомственная комиссия по включению данного дома в краткосрочный план оперативного ремонта кровли.