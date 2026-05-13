В Башкирии погиб пьяный лесовод

В Баймакском районе Башкирии произошел несчастный случай в лесу. В результате падения березы во время рубки погиб 56-летний работник «Баймакского лесхоза».

Трагедия произошла 3 сентября 2025 года при проведении санитарной рубки леса на территории Сибайского участкового лесничества Баймакского района. В какой-то момент члены бригады потеряли из виду лесовода, который пошёл рубить дерево в ста метрах от них.

Выключив инструменты, они услышали, что пила товарища работает вхолостую.

Дойдя до места, коллеги обнаружили мужчину лежащим без сознания рядом со спиленным деревом. На голове, с которой слетела каска, была видна кровь. Спасти пострадавшего не удалось — прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть работника.

В ходе расследования гострудинспекции установлено, что лесовод, получивший смертельную травму вследствие падения спиленной берёзы, не должен был выполнять эту работу: валка деревьев не входила в его должностные обязанности.

«Фактически работодателем допущено использование пострадавшего не по специальности. Кроме того, он не был обучен безопасным методам и приёмам выполнения работ, не прошёл инструктаж по охране труда на рабочем месте. И ещё одна причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ, а именно, отсутствие контроля за ходом их выполнения, допуск к рубке деревьев сотрудника в состоянии алкогольного опьянения (в крови погибшего обнаружен этиловый спирт в количестве 1,15 г/л)», — пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова.

Материалы расследования передали в следственные органы.