Мошенническая юркомпания в Мордовии похитила свыше 7,5 млн рублей

Расследование дела о мошенничестве организованной группы из 12 человек завершено в Саранске. Как сообщают «Известия Мордовии», злоумышленники с 2021 года под видом юридической компании похитили у 201 местного жителя более 7,5 млн рублей.

Известно, что потерпевшим возместили 3,5 млн руб., еще на 1,5 млн руб. арестовано имущество обвиняемых.

Дело передано в суд.

Ранее аферисты убедили жителя Башкирии отдать им 22 млн руб.