В Башкирии в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель

В Кушнаренковском районе Башкирии авария произошла накануне вечером на 68 км автодороги Р-240 подъезд к М-12 «Восток».

По предварительным данным, 65-летний житель города Агидели, управляя грузовым фургоном ГАЗ, допустил столкновение с попутным грузовиком МАЗ, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель ГАЗа скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель второго грузовика, 56-летний житель Челябинской области, не пострадал, сообщает пресс-служба ГАИ республики.

По факту ДТП начато разбирательство.