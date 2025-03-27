В Уфе задержали похитителя зимней резины

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу комплекта зимних шин в Уфе. Владелец машины обратился к стражам порядка с заявлением о том, что неизвестный похитил зимнюю резину из багажника пикапа. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Изучив камеры видеонаблюдения, расположенные по улице Природной, удалось установить предполагаемого злоумышленника. Им оказался 44-летний ранее судимый мужчина. Он гостил в квартире своего приятеля, с которым распивал алкоголь. Гость заметил припаркованный внедорожник и комплект зимней резины в багажнике. Выждав удобный момент, решился на преступление.

Во время осмотра его дома сотрудники полиции обнаружили и изъяли украденное им имущество. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «кража». Задержанного заключили под стражу, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Уфе.